Acer Chromebook Spin 13 e Chromebook 13: le specifiche

Acer ha presentato in queste ore a New York una serie di novità legate al mondo dei PC: tra queste troviamo Acer Chromebook Spin 13 e Chromebook 13, due soluzioni da 13″ (circa) basate sul sistema operativo di Google e dedicate al mondo aziendale. Ecco cosa c’è da sapere.

I nuovi modelli sono caratterizzati da un design in alluminio e hanno un display da 13,5″ con formato 3:2 e risoluzione FHD+ pari a 2256 x 1504 pixel. La versione Acer Chromebook Spin 13 permette anche, tramite le cerniere le display, di ruotarlo per poterlo utilizzare come tablet (è compreso anche un pennino) o come un classico notebook.

Il touchpad dei due modelli è realizzato in vetro Gorilla Glass così da resistere all’usura e al contempo essere resistente. Entrambe le versioni hanno poi un doppio microfono utile se si utilizzano soluzioni come Skype Business per comunicare e fare videoconferenze.

La connettività di Acer Chromebook Spin 13 e Chromebook 13 comprende porte USB 3.1 Type-C che sono impiegabili per ricaricare il dispositivo come si è più comodi (oltre ovviamente per collegare periferiche supportate). Per la maggiore praticità c’è anche una porta USB in formato pieno, lettore di schede microSD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac.

Acer Chromebook Spin 13 e Chromebook 13 1 di 3

All’interno di Acer Chromebook Spin 13 troviamo processori Intel Core i5-8250U e Core i3-8130U (entrambi di ottava generazione) oltre a 16 GB di memoria RAM LPDDR3 e fino a 128 GB di spazio di storage su eMMC. Per Acer Chromebook 13 troviamo invece processori Intel Core i3-8130U, Intel Pentium 4415U e Intel Celeron 3865U, fino a 16 GB di RAM LPDDR3 e fino a 64 GB di memoria eMMC.

Tra gli accessori è prevista una dock USB Type-C che aggiunge ulteriori porte di comunicazione quali DisplayPort, due HDMI, due porte USB 3.1 Type-C, tre porte USB 3.1 Type-A, Ethernet (RJ-45) e un jack combo per microfono e cuffie.

Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN) arriverà a Settembre a un prezzo base di 899 euro mentre Acer Chromebook 13 (CB713-1W) arriverà sempre a Settembre ma con un prezzo base di 599 euro.