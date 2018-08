Asus: WS C246 PRO e WS C246M PRO, pensate per Intel Mehlow

Asus annuncia le nuove soluzioni dedicate al mondo professionale e più precisamente alle workstation della più recente piattaforma Intel Mehlow. I nuovi modelli comprendono due schede madri come le WS C246 PRO e WS C246M PRO ma anche le workstation E500 G5 e E500 G5 SFF.

Grazie alla nuova piattaforma Intel Mehlow le prestazioni saranno aumentate del 50% quando si utilizzano applicazioni multi-threaded ma anche le prestazioni complessive ne risentiranno positivamente. La piattaforma, supportata dalle schede madri WS C246 PRO e WS C246M PRO, ha il supporto per i processori Intel Xeon E (Coffee Lake-S) adattandosi ai lavori tipici della piccola e media impresa.

La scheda madre WS C246 PRO è pensata per workstation e ha quattro slot PCIe 3.0 x16 supportando così l’aggiunta di controller RAID e schede LAN. Non mancano due slot M.2 per lo storage ad alte prestazioni, arrivando a un trasferimento dati fino a 32Gbit/s e ridondanza dei dati. Non manca il supporto fino a tre monitor indipendenti e due porte Intel LAN.

Non manca anche la versione in formato Micro-ATX WS C246M PRO, che offre prestazioni simili ma in un formato più compatto e con un design ottimizzato per rack. Il raffreddamento è stato ottimizzato garantendo così la stabilità operativa anche nell’utilizzo 24/7. La versione WS C246M PRO ha uno slot M.2 con velocità di trasferimento dati fino a 32Gbit/s con NVMe nativo. WS C246 PRO ha un prezzo pari a 299 euro mentre WS C246M PRO avrà un prezzo di 289 euro.

Insieme alle due schede madri, sono state anche lanciate le workstation Asus E500 G5 e E500 G5 SFF con la prima che è tower mentre la seconda è small-form-factor. Entrambe sfruttano la piattaforma Intel Mehlow supportando i processori Intel Xeon E2100 per dare agli utenti prestazioni e costi accensibili. Le workstation supportano schede video NVIDIA Quadro e AMD Radeon Pro.