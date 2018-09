Shadow of the Tomb Raider in regalo coi monitor gaming MSI

–Shadow of the Tomb Raider è uno dei giochi più attesi dai giocatori e la possibilità di riceverne una copia gratuitamente è sicuramente molto interessante. Grazie a un accordo tra MSI e Square Enix ci sarà questa possibilità! La società taiwanese ha infatti lanciato una nuova promozione, ecco cosa dice.

A tutti gli utenti che acquisteranno uno dei gaming monitor compresi nelle serie MSI Optix MAG e MSI Optix MPG fino al 30 Novembre 2018 (salvo esaurimento scorte) potranno avere una copia del nuovo gioco Shadow of the Tomb Raider! Il gioco dovrebbe essere “a proprio agio” su queste soluzioni dedicate ai videogiocatori. Le indicazioni complete sono presenti nel link in fondo alla notizia.

Ricordiamo che la serie di monitor gaming MSI Optix MPG è formata attualmente da due soluzioni con diagonale di 27″ (con i nomi di Optix MPG27C e Optix MPG27CQ). Questi modelli sfruttano pannelli VA con un raggio di curvatura di 1800R e solo le soluzioni più prestanti del produttore asiatico. I pannelli riescono a gestire frequenze di aggiornamento di 144 Hz con tempi di risposta di 1 ms. La risoluzione supportata è quella WQHD pari a 1440p per il MPG27CQ e 1080p per il MPG27C.

Invece la serie MSI Optix MAG ha una risoluzione di 1920×1080 pixel con una frequenza di aggiornamento di 144hz e tempi di risposta di 1ms. Questa soluzione offre il supporto alla tecnologia AMD FreeSync così da avere un sincronismo migliore tra pannello e GPU durante le partite.

Ricordiamo inoltre che Shadow of the Tomb Raider è l’ultima novità di Square Enix che vede ancora una volta Lara Croft al centro dell’avventura. Si giocherà all’interno di una fitta giungla piena di insidie e pericoli che il giocatore dovrà riuscire a superare. Non mancheranno tombe da esplorare per fermare la distruzione del Mondo per via di un’apocalisse Maya.