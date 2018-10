Forza Horizon 4 è ufficialmente disponibile!

Forza Horizon 4 è disponibile da poche ore! Si tratta del nuovo gioco dedicati alle automobili (e non solo) in esclusiva per Xbox One e PC Windows 10! Microsoft ha lanciato questa edizione in grande stile con un evento dedicato a Goodwood ma ora toccherà agli utenti sfidarsi!

Il nuovo capitolo, Forza Horizon 4, è scaricabile gratuitamente per tutti i possessori di un abbonamento Xbox Game Pass (costo su base mensile par a 9,99 euro) mentre per gli altri utenti i prezzi sono variabili, come si può vedere nell’immagine qui sotto, con una base da 64,99 euro.

Il team di sviluppo dietro questo titolo è quello di Playground Games mentre è stata scelta la Gran Bretagna come ambientazione per le varie sfide. Le automobili presenti all’interno comprendono tutti gli ultimi modelli oltre a mezzi del passato che hanno fatto la storia dell’automobilismo.

Forza Horizon 4 1 di 9

Le marche più iconiche sono tutte presenti come McLaren, Ferrari, Bugatti, Koenigsegg, Porsche, Viper e altre ancora. Questo permetterà di sperimentare nuove emozioni in diverse modalità sfidando gli avversari su percorsi sempre diversi. Ovviamente non mancheranno in Forza Horizon 4 condizioni del terreno e del clima diverse che vanno da giornate estive a fango a quelle più insidiose (invernali).